SCONFITTA PER CENTO, AVELLINO VINCE 68-73

Nel recupero della 13^ giornata, la Benedetto XIV ospita Avellino Basket. Scontro delicato per la Sella Cento che arriva da tre sconfitte pesanti, mentre Avellino viaggerà sulle ali dell’entusiasmo della vittoria contro Cividale. Per i padroni di casa ancora out Delfino e Sperduto.

QUINTETTI: Benedetto: Benvenuti, Berdini, Nobile, Devoe, Davis IV. Avellino: Lewis, Mussini, Jurkatamm, Earlingnton, Bortolin.

PRIMO QUARTO

Scodellata la palla e la partita è cominciata. La prima squadra a segnare è la Benedetto XIV, con canestro di Benvenuti. Al capitano risponde subito Avellino, con Lewis. Avellino apre subito un mini-parziale portando la partita sul risultato di 8-2. La rimonta comincia con Berdini e finisce con una tripla firmata da Benvenuti, regalando il primo vantaggio della gara per la Benedetto.

Continua il buon momento della Benedetto che si porta a +6 grazie a due triple consecutive. Avellino chiude subito il gap, riportando la partita in parità sul 20-20, con 2 minuti sul cronometro.

Finalmente, Devoe entra in partita e grazie ad una sua giocata con fallo e una tripla sulla sirena, porta la Benedetto sul risultato finale di 1º quarto di 28-22.

SECONDO QUARTO



Subito, Devoe e Tanfoglio portano la Benedetto sul +10. La prima fase del secondo quarto mette in mostra le due difese, che concedono pochi spazi e soprattutto pochi canestri. Da qui in poi, Avellino comincia la sua scalata, che porta la partita ad un solo possesso di vantaggio in favore della Benedetto a 4 minuti dalla fine.

Avellino riesce anche a trovare il vantaggio grazie alla tripla di Mussini, a 2 minuti dal termine del primo tempo.

Coach Di Paoloantonio, chiede un time out per disegnare un’ultima azione, ma la prima metà di gioco finisce con il risultato di 44-43 per la Benedetto.

TERZO QUARTO



Il terzo quarto inizia con palla per Avellino, ma il primo canestro è della Benedetto con Davis. La prima metà del quarto è caratterizzata da un ritmo abbastanza alto ma con pochi canestri. A 6 minuti dalla fine del quarto Avellino, si porta a + 4, grazie all’1 su 2 dalla lunetta del numero 10. Ci pensa Benvenuti ad accorciare le distanze per la Benedetto, segnando il 13º e 14º punto della serata.

Avellino, con meno di 4 minuti alla fine, apre un parziale che porta il vantaggio ospite sul +7, grazie ad una tripla, che forza il Time out per la Bendetto.

In uscita dal Time out ci pensa Devoe a segnare con il fallo, portando la Benedetto sul -5.

Negli ultimi minuti del quarto, entrambe le squadre fanno fatica a segnare. Ma è proprio Avellino che con l’ultima azione del quarto si porta sul +7, consolidando il risultato sul 59-52.

QUARTO QUARTO



L’ultimo quarto si riapre sulla scia del terzo quarto, con la Benedetto che fatica a creare gioco, ma con una buona difesa. I primi minuti sono caratterizzati da azioni confuse e molti contropiedi. Benvenuti riesce a riportare la Benedetto sul -4.

Grazie al grande lavoro in difesa, la Benedetto riesce a rubare palla e segnare con Davis in ripartenza, portando il risultato ad un unico possesso di distanza, a 5 minuti dalla fine. La Benedetto riesce a raggiungere Avellino, ma con un errore in difesa (fallo su tiro da tre), permette alla compagine di coach Crotti di scappare sul +3.

La squadra di casa cerca con tutti gli sforzi di pareggiare la partita, ma è Avellino che riesce ad avere la meglio e portare il parziale sul 66-71, a 2 minuti abbondanti dalla fine.

Con 12 secondi dal termine e a partita ferma sul 68-73 per Avellino, coach Di Paoloantonio chiede un time out per organizzare la squadra per gli ultimi secondi di partita. L’attacco finale della Benedetto non riesce a trovare il canestro.

Finisce così la partita con un ulteriore sconfitta per la squadra di Cento.

Risultato finale: 68-73.

SELLA CENTO: Devoe 18, Tamani 2, Ramponi 0, Tanfoglio 2, Alessandrini 0, Berdini 8, Delfino DNP, Moretti DNP, Davis 13, Benvenuti 21, Nobile 4.

AVELLINO BASKET: Lewis 14, Jurkatamm 10, Mussini 14, Codelupi DNP, Earlington 8, Maglietti 2, Verazzo 4, Bortolin 15, Nikolic 0, Chinellato 6.

foto: Piera Bianco

