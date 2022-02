SCOSSA DI TERREMOTO NEL REGGIANO DI 4.3: Avvertita a Cento e Pieve – Il sindaco Borsari rassicura “nessun danno”

“Anche a Pieve – racconta il sindaco Luca Borsari – , in molti di noi hanno sentito la scossa di terremoto di ieri sera verso le 21.00.Anche molti di noi sono ripiombati nella paura vissuta 10 anni fa. Desidero ringraziare i nostri volontari ANA della Protezione Civile con cui ieri mi sono sentito e che hanno effettuato subito un sopralluogo per monitorare la situazione del nostro territorio. Per fortuna al momento non è stato rilevato alcun danno. Purtroppo sono costretto a stare in casa a causa del Covid (solo sintomi influenzali per fortuna e grazie al vaccino) e nemmeno oggi potrò fare un sopralluogo in prima persona, ma in questi minuti il Comune sta completando un giro di perlustrazione concentrandosi in modo particolare nelle nostre Scuole. Queste scosse inevitabilmente ci terrorizzano. Però, oltre che farci scongiurare che non ne capitino altre e più grosse, devono farci ricordare ancora una volta quanto sia importante investire sulla prevenzione, avere edifici antisismici, avere i nostri figli in scuole che siano delle strutture moderne, possibilmente tutte a piano terra, da cui si possa uscire facilmente quindi possibilmente con le aule che abbiano un’uscita diretta verso l’esterno. Ci tengo a ringraziare ancora una volta tutte le persone che si preoccupano e si occupano della nostra sicurezza (partendo dal Prefetto e il Presidente della Regione, passando per Vigili del fuoco e Protezione Civile, per arrivare alle tantissime persone che operano in questa fondamentale “macchina umana”).Ci tengo poi a far arrivare tutta la nostra vicinanza agli amici del reggiano e modenese dove la scossa aveva più vicino il suo baricentro e quindi ha sicuramente fatto ancora più paura. Teniamo botta!!!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...