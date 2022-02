Le scosse verificatesi nel Reggiano sono state avvertite anche nel Centese. Al momento non sembra vi siano gravi danni alle persone e alle cose. Il sindaco Edoardo Accorsi ha contattato i Vigili del Fuoco ai quali, per ora, non sono arrivate segnalazioni. Precauzionalmente sono in corso verifiche alla situazione degli edifici scolastici. Altri aggiornamenti appena possibile.

