Scuole Taddia: premiato il vincitore del logo del CUG

Lunedì 2 dicembre, presso la sala Zarri, si è svolta la premiazione del vincitore del contest che ha visto impegnate le due classi quinte del settore Tecnologico indirizzo grafica e comunicazione delle scuole “F.lli Taddia” per la creazione del logo del CUG, Comitato Unico di Garanzia.

I Comitati Unici di Garanzia sono comitati paritetici costituiti all’interno delle amministrazioni pubbliche con compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di pari opportunità e di benessere organizzativo al fine di contribuire all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, agevolando l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni e garantendo un ambiente lavorativo nel quale sia contrastata qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di lavoratrici e lavoratori. Il logo che i ragazzi dovevano elaborare doveva quindi comunicare i valori portati avanti del CUG, ovvero garantire le pari opportunità, valorizzare il benessere dei lavoratori e contrastare le discriminazioni. Il logo vincitore è risultato quello di Samuele Tassinari di 5G. A lui il sindaco stesso, il dottor Edoardo Accorsi, ha rilasciato l’attestato utile per il portfolio personale e il premio finale: la possibilità di partecipare a uno dei progetti di mobilità europea promossi dal Comune di Cento, completamente gratuito e senza sostenere colloqui di selezione. Ai partecipanti non selezionati è stato assegnato un punteggio di 3 punti per candidarsi agli stessi progetti.

