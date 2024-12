Nelle giornate di avvicinamento alla partita contro Verona, mentre staff, squadra e dirigenza si preparano all’importante trasferta, la Benedetto XIV extra campo si prepara alla doppia sfida interna della prossima settimana: la prima, mercoledì 11 dicembre contro Avellino (recupero della 13^ giornata) e la seconda domenica 15 contro Nardò. Due sfide fondamentali per la Sella Cento che avrà il piacere di giocarle in casa, davanti al proprio pubblico e, dato il calore e la costante risposta della Baltur Arena sin da inizio stagione, la società ha deciso di organizzare due serate speciali, tramite il progetto “X100”:

Nella sfida contro Avellino (11.12) ci si focalizzerà sull’importanza di sostenere sempre la Protezione Civile. Non c’è bisogno di un evento particolare e imprevisto per impegnarsi a riguardo, ma la prevenzione in questo è caso è davvero un tema fondamentale e fin troppo sottovalutato.

Per ogni canestro segnato dai biancorossi, la Benedetto XIV devolverà una quota alla Protezione Civile di Cento, più precisamente 25 euro per ogni canestro da due punti e 50 per ogni tripla.

Per ogni birra venduta al palazzetto 1euro verrà devoluto alla Protezione Civile di Cento

Nella partita contro Nardò, ci sarà, come ormai da tradizione a ridosso di Natale, un Teddy Bear Toss, ovvero il classico lancio di tutti i peluche presenti a palazzo e portati dai tifosi, al primo canestro segnato. I teddy bear raccolti saranno donati a più associazioni attive sul territorio che ospitano bambini e che saranno invitate al palazzo per assistere all’evento e alla partita. Qualora a qualsiasi altra associazione facesse piacere partecipare all’iniziativa, la mail per tutte le informazioni è la seguente: marketing@benedettoxiv.it.

Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento “X100”, tenutasi la mattina del 4.12 con il GM Renato Nicolai e il Responsabile della Comunicazione Thomas Marzioni, sono state raccontate origine e finalità dell’idea.

