SERATA DIFFICILE PER LA SELLA, SCONFITTA AL PALACARNERA DI UDINE 87-69

Anticipo della quarta giornata di Serie A2. La Sella Cento fa visita all’Apu Old Wild West Udine, che arriva da due vittorie consecutive dopo la sconfitta dell’esordio contro Rimini. Benedetto XIV al completo, così come gli avversari dell’ex biancorosso Davide Bruttini.

PRIMO QUARTO

La partita si apre con una tripla di Ambrosin per Udine, immediatamente replicata da un’altra tripla firmata Delfino per Cento. Fin dai primi minuti, il ritmo è altissimo su entrambi i lati del campo. Udine parte con un perfetto 4/4 da oltre l’arco, mentre Cento fatica a contenere l’intensità degli avversari, che dominano anche a rimbalzo. A tre minuti dalla fine del primo quarto, la squadra di coach Di Paolantonio è sotto di 10 punti, costringendo la panchina biancorossa a chiamare un time-out per spezzare il ritmo dei padroni di casa. Al rientro, Nobile segna una tripla che sblocca Cento e entrambe le squadre finiscono in bonus a due minuti dal termine. Nonostante la reazione di Cento, Udine continua a macinare punti e ad imporre il proprio gioco, mentre Cento fatica a trovare la via del canestro, riuscendo a segnare solo grazie ai liberi di Sperduto nell’ultimo minuto di gioco. Il primo quarto si chiude sul 27-13 a favore dei padroni di casa.

SECONDO QUARTO

Cento ripresenta lo stesso quintetto che ha concluso il primo quarto, i primi punti del secondo periodo portano tutti la firma di Berdini. Dopo due minuti, Cento decide di schierarsi a zona, prima con una 2-3 e poi con una 1-3-1, allungando la difesa nel tentativo di recuperare palloni. La strategia paga, e i biancorossi riescono a risalire fino al -4 con un parziale di 15 a 5, mettendo in difficoltà Udine e abbassandone le percentuali di tiro. È un canestro di Johnson a spezzare l’inerzia e a rimettere in moto Udine, che torna a +8 al time-out chiamato a trentacinque secondi dalla fine del quarto. Si va negli spogliatoi con un po’ di tensione palpabile, con entrambe le squadre che sentono la pressione del momento. 41-33 per Udine.

TERZO QUARTO

Il caos scoppiato prima dell’intervallo ha portato all’espulsione di quattro giocatori: Johnson e Ikangi per Udine, Nobile e Sperduto per Cento. Nei primi quattro minuti del terzo quarto, Udine ristabilisce un margine di +15 grazie alle triple di Alibegovic e ad alcune palle perse da Cento, che continua a faticare nel trovare soluzioni offensive. I biancorossi muovono il punteggio grazie a un gioco da 2+1 di Benvenuti, ma la tripla di Stefanelli porta Udine al massimo vantaggio di +17, a tre minuti dal termine del quarto. Udine non rallenta e continua a mettere punti a referto. Alessandrini cerca di orchestrare un buon attacco per Cento, ma alla fine del terzo periodo Udine è ancora saldamente al comando, chiudendo sul 68-50. Da notare i 27 punti messi a segno dai padroni di casa solo in questo quarto.

QUARTO QUARTO

Alibegovic segna e porta Udine al nuovo massimo vantaggio di +21, mentre Cento fatica a ricucire uno strappo ormai troppo ampio. Cento accumula palle perse e commette numerosi errori, complice anche la difficoltà causata dalle rotazioni corte. Caroti, dopo un inizio in sordina nel primo tempo, ha già raggiunto quota 11 punti grazie alle sue triple. Il match termina 87-69 per Udine, una partita difficile resa ancora più complicata dopo la doppia espulsione di fine primo tempo.

TABELLINI

SELLA CENTO: Tamani, Ramponi ne, Tanfoglio 2, Henderson Jr., Alessandrini 11, Berdini 16, Delfino 8, Moretti, Sperduto 2, Davis IV 14, Benvenuti 11, Nobile 5

APU UDINE: Agostini, Stefanelli 8, Bruttini 4, Alibegovic 15, Caroti 13, Hickey 15, Johnson 13, Ambrosin 8, Da Ros 6, Pini 2, Ikangi 3

