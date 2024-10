CARLOTTA GAIANI SI CANDIDA ALLE REGIONALI

“Mi candido a fare parte del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna alle elezioni del 17 e 18 novembre. Porto con me un ricco bagaglio di esperienze maturate in tanti anni di amministrazione pubblica e nella mia attività di avvocata. Soprattutto, porto con me i valori di questa terra orgogliosa che nelle difficoltà sa rimboccarsi le maniche e sa inventare modi sempre nuovi di essere comunità. Mi candido nelle liste del Partito Democratico a sostegno di Michele de Pascale presidente, per una regione accogliente, che resti ai primi posti in Italia e nel mondo salvaguardando il lavoro, la salute, garantendo l’istruzione e sostenendo le tante persone non autosufficienti bisognose di assistenza. È una sfida entusiasmante nella quale metto tutta me stessa, la mia passione, il mio amore per questa terra. Voglio condividerla aprendo queste finestre social. Per conoscerci più a fondo, per confrontarci, per fare nascere nuove idee e darci nuovi obiettivi. Mi candido per fare. Per fare bene, insieme.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...