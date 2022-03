SERATA PUCCINI ALLA PANDURERA

soprano Silvana Froli, tenore Gianni Mongiardino, baritono Italo Proferisce

pianoforte Federica Cipolliviolino Gen Llukaci

coro Colsper

Fondazione Teatro G.Borgatti. Cento.

Una serata di musica e canto interamente dedicata a Giacomo Puccini, in un viaggio attraverso le principali opere del genio lucchese:

Le Villi, Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Butterfly, Turandot, Gianni Schicchi. Arie, duetti, scene corali si alterneranno a brani strumentali coinvolgendo il pubblico in un vortice di emozioni e di bellezza.

Sul palco, il Soprano – Silvana Forlì, il Tenore – Gianni Mongiardino, il Baritono – Italo Proferisce, il Coro – Colsper accompagnati dal duo musicale Pianoforte – Federica Cipolli, Violino – Gen Llukaci e dalla voce narrante di Alessandro Ramin.

L’appuntamento con il concerto è Mercoledì 30 marzo p.v. alle ore 21 presso il teatro Pandurera.

In programma:

Le villi (1884) preghiera – Soprano, Tenore, Baritono, Coro

La Bohème (1896) Che gelida manina – tenore

Mi chiamano Mimì – soprano

Oh soave fanciulla – soprano/tenore

Oh Mimì tu più non torni – tenore/baritono

Tosca (1900) Tradirmi egli non può fino al Te Deum – Soprano/Baritono/Coro

Vissi d’arte

E lucean le stelle

Madama Butterfly (1904) Ingresso Cio Cio San – Soprano/Coro

Coro a bocca chiusa

La Fanciulla del West (1910) Minnie, dalla tua casa son partito – Baritono

Turandot (1924) Signore ascolta – soprano

Nessun dorma – tenore/coro

La Rondine (1917) Bevo al tuo fresco sorriso – Soprano/Tenore/Baritono/Coro



Per info e biglietti: biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it – 051/6843295

