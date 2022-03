CENTO: Agli arresti domiciliari viola gli obblighi e viene arrestato dai Carabinieri

La sera di martedì 22 marzo 2022, i Carabinieri della Stazione di Renazzo (Fe), dopo aver ricevuto dal Tribunale di Firenze una ordinanza di custodia cautelare in carcere, traevano in arresto E.T., marocchino 31 enne ben noto agli uffici di polizia, domiciliato nell’area centese, il quale si trovava già ristretto agli arresti domiciliari per reati inerenti allo spaccio di stupefacenti. Il Giudice per le Indagini Preliminari, viste le molteplici violazioni della misura cautelare degli arresti domiciliari, segnalate alla autorità giudiziaria dagli stessi Carabinieri di Renazzo e Cento, ha disposto l’applicazione della più grave misura cautelare della custodia in carcere e la revoca della precedente misura meno afflittiva, dimostratasi inefficace. L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Ferrara ove rimarrà a disposizione dal magistrato della città del giglio.

