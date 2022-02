“Servono interventi mirati a supporto degli operatori” intervento di Matteo Musacci, presidente provinciale Fipe Confcommercio Ferrara

I dati regionali 2021 sul turismo evidenziano ancora difficoltà dei flussi turistici (rispetto ai dati 2019) anche nel nostro territorio. In effetti è un fenomeno che abbiamo riscontrato concretamente un po’ in tutti settori e che hanno impattato soprattutto nei pubblici esercizi.Nonostante tutto adesso stiamo registrando nella nostra provincia un aumento della fiducia: si vedono turisti che stanno parzialmente ritornando, con ristoranti e bar che attualmente sono frequentati, a pieno regime, purtroppo, solo nei weekend. Come Fipe ci aspettiamo a breve l’allentamento delle misure anti covid: ci auguriamo infatti che anche nei pubblici esercizi ci sia un controllo a campione del Green Pass e che, con la primavera ormai alle porte, l’utilizzo del certificato verde possa essere presto accantonato. In più, l’aumento incontrollato ed esagerato dei costi del gas e dell’energia sono determinanti per la continuazione delle nostre attività e vanno a fermare una crescita indispensabile dopo due anni di consumi bloccati dall’emergenza sanitaria. Basti dire che gli studi della Confcommercio ha stimato che tali aumenti nel caro energia sono schizzati nel nostro settore in una forbice compresa addirittura tra il + 70 ed il + 100%.

A tutto questo si unisce anche la profonda difficoltà a reperire personale per il settore della ristorazione come evidenziato da uno specifico studio di settore della stessa Fipe. Sono convinto a fronte di questi elementi che la faticosa ripresa post pandemica in sicurezza potrà avvenire solo con provvedimenti mirati a supporto degli operatori da un lato e dall’altro con il rispetto delle regole.

Mi piace: Mi piace Caricamento...