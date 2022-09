Silvia Pedriali è la nuova presidente della delegazione Ascom Confcommercio di Cento: è stata eletta lunedì scorso (05.09) per acclamazione dall’assemblea dei soci Ascom riuniti nella storica sede dell’Associazione Commercianti in via Matteotti.



“Con il consiglio lavoreremo – commenta la neo eletta Silvia Pedriali – per dare un concreto supporto alle attività di vicinato sia nel centro storico che nelle aree più periferiche e nelle frazioni. Il commercio, il turismo ed servizi sono le componenti fondamentali del sistema economico del nostro territorio. Inoltre puntiamo al sostegno ed allo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e femminile che danno segnali di vitalità e che necessitano di strumenti specifici per potersi affermare”



La Pedriali succede a Marco Amelio che è stato presidente della delegazione nella città del Guercino dal 2012.

“Con l’elezione di Silvia Pedriali, Ascom punta a rafforzare la sua presenza tra i liberi professionisti, un settore in crescita con sue precise esigenze ed inoltre vede alla presidenza una donna capace che coordinerà il lavoro della nostra delegazione su un territorio strategico come il centese” ha commentato nel suo saluto Marco Amelio che è stato eletto lo scorso 27 luglio presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara.



Davide Urban direttore generale di Ascom Ferrara ha sottolineato: “L’importanza delle presenza dell’Associazione sul territorio a supporto delle imprese per fornire assistenza e servizi adeguati e mirati” .



Ecco dunque i nuovi componenti del consiglio territoriale anch’essi scelti, sempre per acclamazione, dall’assemblea elettiva: Gianfranco Cariani (commercio), Veronica Farano (ristorazione), Lucia Fiocchi (commercio), Roberto Marino (commercio ambulante), Claudio Melloni (commercio), Marco Morselli (commercio). A questi si aggiungono due componenti con specifiche deleghe territoriali: Michele Lodi (ristorazione) per Terre del Reno e Massimo Sgarbi (libero professionista) per Bondeno.



Silvia Pedriali curriculum: 42 anni è avvocato libero professionista e risiede a Cento.

E’ consigliere provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara



Nella foto da sx Marco Amelio (presidente provinciale Ascom), la neo eletta Silvia Pedriali e Davide Urban (direttore generale di Ascom).

