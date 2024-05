Solidarietà ai cittadini di San Prospero La Giunta dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord esprime la propria solidarietà ai cittadini del Comune di San Prospero che, a causa di un errore formale, si vedono privati della possibilità di esprimere, attraverso il voto, la propria preferenza rispetto al governo della loro città. L’auspicio è che nel minor tempo possibile possano essere indette nuove elezioni per consentire ai residenti di San Prospero di recarsi alle urne per scegliere il loro nuovo sindaco ed eleggere il consiglio comunale. Il commissariamento di San Prospero avrà, purtroppo, anche una ricaduta sulla vita dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, sia per quanto riguarda la Giunta, dove non potrà più essere presente il sindaco, sia per il consiglio dell’Unione, dove mancheranno i due consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, che competono al Comune di San Prospero. Confidiamo, poi, che il commissario possa operare al meglio per il bene dei cittadini di San Prospero, evitando che si possano creare problemi o addirittura vengano a mancare i servizi che sono stati tutti conferiti in Unione. Da parte nostra assicuriamo la massima collaborazione, insieme a quella dei funzionari che operano in Unione, affinché questo periodo, che auspichiamo il più breve possibile, possa essere superato senza che i cittadini di San Prospero ne debbano pagare conseguenze ulteriori, oltre al fatto di non potersi esprimere con il voto per eleggere la nuova amministrazione comunale.

