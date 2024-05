WEEK END DI FESTA ALLO STADIO!

Fervono i preparativi per il primo torneo “Città di Cento”, manifestazione che si terrà presso il G&G Stadium nel weekend di sabato e domenica 25 e 26 Maggio.

Si tratta di una novità assoluta nel panorama calcistico Centese, con la partecipazione di blasonate squadre professionistiche.

Ad incrociare i tacchetti con i padroni di casa BiancoAzzurri saranno infatti il Bologna, il Sassuolo, il Modena, il Vicenza e ancora il Reggio Calcio, Padova e Ravenna. Tutte partite di breve durata, che impegneranno l’arco delle giornate e che saranno dedicate ai piccoli atleti nati negli anni 2013 e 2015. A fare da corollario non mancherà l’angolo gastronomico curato dai “Buco & The Risveglio’s people”, con il supporto dei volontari della Pro loco di Cento e le decine di volontari della grande famiglia della Centese Calcio.

Genitori, nonni, zii e parenti dei ragazzi, ma anche appassionati e tifosi dei colori biancoazzurri, mai come in questo periodo vicini alla società e orgogliosi delle evoluzioni sportive degli ultimi anni targati Centese Calcio.Una valida occasione per trovarsi, socializzare, ammirare i sorrisi dei piccoli calciatori e, perché no, essere testimoni della nascita di qualche piccola stellina del futuro.

