‘Spostamento temporaneo del servizio di prestito/restituzione della Biblioteca Civica Patrimonio agli Studi di Cento’

‘Dal 5 giugno 2023 il servizio di prestito/restituzione di libri della Biblioteca Civica Patrimonio agli Studi di Cento sarà disponibile temporaneamente nel foyer della Pandurera (sito in Via XXV Aprile n°11), mantenendo gli stessi orari di accesso del pubblico: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00 e il lunedì, mercoledì e venerdì anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. Il servizio di sala studio sarà invece temporaneamente sospeso.

Tale spostamento si rende necessario per consentire le analisi tecniche e propedeutiche al fine di predisporre alcuni interventi utili per l’adeguamento dei locali adibiti al servizio di biblioteca. La collocazione della biblioteca nella Rocca, che risale al 2016, ha garantito in tutti questi anni la continuità del servizio bibliotecario e, anche in questo caso, il temporaneo spostamento garantirà tale continuità verso gli utenti.

Quanto riportato sopra sarà adeguatamente comunicato tramite l’affissione di cartelli esplicativi presso la Rocca nonché attraverso i canali di comunicazione istituzionali del Comune di Cento. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente all’utenza.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a prestitobiblio@comune.cento.fe.it.’

Mi piace: Mi piace Caricamento...