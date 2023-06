Ponte per Festa della Repubblica, AuslFe ai cittadini: “Il 1 giugno è un pre – festivo. Meglio informarsi dal proprio medico di famiglia e dal pediatra sugli orari di apertura degli ambulatori”

Nei giorni di festa sono attivi il servizio di Continuità Assistenziale (Guardia medica) e l’Ambulatorio a bassa complessità (ABC)

L’Azienda USL di Ferrara ha predisposto nell’intera provincia le aperture degli ambulatori dei Medici di famiglia per giovedì 01 giugno 2023, che ricordiamo è un giorno pre-festivo al 2 Giugno, giorno della Festa della Repubblica.

Per il lungo ponte, pertanto, l’Azienda Usl, attraverso il Dipartimento delle cure primarie, invita i cittadini a rivolgersi al proprio medico di famiglia per avere tutte le informazioni sugli orari di attività dell’ambulatorio in cui opera anche nella giornata pre-festiva.

Per quanto riguarda i pediatri, nella giornata del 01 giugno 2023, gli ambulatori saranno aperti secondo una programmazione presa in autonomia dal professionista e dunque, anche in questo caso, ogni cittadino dovrà rivolgersi al pediatra di riferimento per ottenere tutte le informazioni.

Si ricorda inoltre che nei giorni di festa sono attivi:

– il servizio di Continuità Assistenziale su tutto il territorio dalle ore 8.00 alle ore 20.00

– Ferrara: il servizio dell’Ambulatorio a bassa complessità (ABC) dalle ore 8.00 alle ore 20.00, nella Casa della Comunità “Cittadella San Rocco” presso il Settore 19 in Corso Giovecca, 203

– Comacchio: il servizio dell’Ambulatorio a bassa complessità (ABC) dalle ore 8.00 alle ore 14 e dal 19 giugno dalle 8 alle 20.00, nella Casa della Comunità “Comacchio” presso ambulatorio ex Punto Primo Intervento in Via Felletti, 8

Si ricorda che l’Ambulatorio a bassa complessità (ABC) non effettua prestazioni di tipo pediatrico e ostetrico-ginecologico.

