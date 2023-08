STAZIONE DI POSTA: Qualcosa si muove

Altro argomento che pare essersi assopito in questa calda, anzi, caldissima estate è il famoso o famigerato “dormitorio” che dovrebbe sorgere al posto della cosiddetta “palestra della bocciofila”, dormitorio per i detrattori, stazione di posta per tutti quegli altri. Abbiamo provato a recuperare, ma senza successo, qualche disegno di come dovrebbe essere questa struttura, ma ci è stato risposto: “non abbiamo ancora il definitivo perchè sono in corso alcune modifiche soprattutto per quanto interessa alle associazioni del territorio”; comunque qualcosa si sta muovendo perchè, stando almeno a quanto pubblicato all’albo pretorio, il prossimo 28 agosto è istituito nell’area un divieto di circolazione per favorire lavori di facchinaggio per lo svuotamento della palestra.

Vista aerea della ex palestra Bocciofila

