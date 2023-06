STELLANTIS: “Sulla VM investimenti per nuovo sviluppo”

Continua il lavoro e l’impegno sullo stabilimento VM Motori. Mercoledì pomeriggio ho partecipato al tavolo di aggiornamento convocato dall’Assessore della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla. Un confronto a cui hanno preso parte, oltre alle rappresentanze istituzionali, anche vertici nazionali di Stellantis e le rappresentanze sindacali territoriali, regionali e nazionali. Durante l’incontro, i dirigenti Stellantis hanno confermato che VM, con circa 400 dipendenti di cui 100 impegnati in ricerca e sviluppo, ha terminato la produzione dei motori V6 diesel. La discussione si è poi concentrata sulle prospettive illustrate da Stellantis in merito ad un piano quinquennale di produzione su cinque direzioni di investimento: motori industriali, motori per agricoltura, motori per industria marina, ricambi per automotive diesel, reparto test su emissioni e progettazione e industrializzazione di motori a idrogeno. In particolare, il settore ricerca e sviluppo è stato rifocalizzato su Cento, con la previsione di un investimento nel prossimo quinquennio di alcune decine di milioni di euro. La dirigenza Stellantis ha poi comunicato l’avvio di contatti con soggetti che hanno le basi per garantire e accelerare le potenzialità del nuovo progetto industriale appena presentato. Sicuramente una novità positiva quella del Gruppo Stellantis di progettare una riconversione di VM che permetta di dare risposte sia sul piano occupazionale che industriale.Come Sindaco di Cento ho sottolineato l’importanza e la centralità dello stabilimento produttivo VM nel contesto locale, provinciale e regionale. Ho riportato che le operazioni di ristrutturazione del personale avvenute in questi ultimi mesi, seppur gestite con serietà, per la nostra comunità, per le nostre famiglie non sono state indolore. In ultimo ho ribadito con fermezza che come Comune vogliamo continuare ad essere presente sul tavolo della discussione, così come stiamo facendo dall’inizio del nostro mandato, ponendoci a garanzia istituzionale della comunità. Eserciteremo questo ruolo di garanzia mantenendo saldi dei punti per noi imprescindibili: tutela dell’occupazione, salvaguardia dello stabilimento produttivo e impegno su investimenti che siano sempre nella direzione dello sviluppo industriale del sito. Sul tema VM il Consiglio Comunale mesi fa si è impegnato in maniera unanime. Come amministrazione stiamo mantenendo fede a questo impegno. Per questo motivo riferirò nei prossimi giorni tutti i dettagli del tavolo di confronto in sede di capigruppo consiliare. Su VM il nostro impegno continuerà con forza e determinazione.

