Teatro Pandurera-Cento: TROP SECRET SHOW domenica 19 GENNAIO

Appuntamento imperdibile, domenica 19 gennaio p.v. al Teatro Pandurera di Cento, quando, alle ore 17, Andrea Fratellini, fantasista eclettico, comico, ventriloquo, cantante e illusionista ( e noto al grande pubblico per aver vinto l’edizione 2020 di Italia’s Got Talent) insieme al suo irriverente e inseparabile pupazzo ZIO TORE porteranno in scena il comedy ” TROP SECRET SHOW”.

Uno spettacolo adatto ad un pubblico di grandi e piccini, un concentrato di comicità, battute, gags con pupazzi, ricco anche di effetti magici, musica e canzoni cantate dal vivo attraverso l’arte della ventriloquia.

Sullo sfondo di una sfavillante scenografia l’Artista, attraverso i dialoghi con Zio Tore e con altri simpatici pupazzi di sua invenzione, non manca di scanzonare vizi e debolezze della quotidianità con un’ironia pungente ma adatta anche ai bambini.

Sulla carta lo spettacolo si definisce un one-man show ma in realtà i personaggi che si susseguono sul palco sono diversi: oltre all’indiscusso protagonista Zio Tore, fanno capolino anche il cantante, la cognata suora, la moglie, tutti personaggi collegati a Zio Tore che intessono la trama dialogando con l’Artista.

In questo mix originalissimo e geniale di comicità e ventriloquia, non mancheranno le interazioni e il coinvolgimento diretto del pubblico, che diventa parte di questa rocambolesca narrazione corale!

AL TERMINE DELLO SPETTACOLO, CONAD OFFRIRA’ UNA MERENDA A TUTTI I BAMBINI PRESENTI

Mi piace: Mi piace Caricamento...