Cento: Luca Grandi nuovo Capo Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cento. Il Sindaco: “Il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cento da sempre una risorsa preziosissima per la nostra città. Ringrazio il Comandante Provinciale Del Gallo per l’ottimo lavoro in massima sinergia e auguro buon lavoro al nuovo Capo Distaccamento Luca Grandi”.

Ieri pomeriggio presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Cento il Sindaco Accorsi ha incontrato il Comandante Provinciale Antonio Del Gallo. L’incontro è stata l’occasione per ufficializzare la nomina del nuovo Capo Distaccamento di Cento dopo il pensionamento del precedente Capo Distaccamento Luca Bergamini. Il nuovo incarico è stato assegnato a Luca Grandi, vigile del fuoco da anni in servizio a Cento.



Il Sindaco Accorsi: “Ringrazio innanzitutto il Comandante Provinciale Del Gallo per la sua presenza oggi e per la quotidiana attenzione che dimostra verso la nostra città e i comuni della Provincia. Attenzione non scontata e che testimonia il forte lavoro di squadra che come Istituzioni mettiamo in campo per le nostre comunità. Sono contento dell’incarico a Capo Distaccamento attribuito a Luca Grandi, Vigile del Fuoco esperto da molti anni a servizio della nostra comunità, a lui vanno i miei più sentiti complimenti e un augurio di buon lavoro. L’operato dei Vigili del Fuoco di Cento è sempre stato encomiabile e generoso, con loro siamo in mani sicure e sono certo che l’operato di Luca Grandi proseguirà in questa direzione con sempre maggior determinazione. Come Amministrazione Comunale continueremo a essere al loro fianco, supportandoli con tutte le nostre forze. Da parte mia, a nome della città, voglio rivolgere un sentito ringraziamento anche a Luca Bergamini, ex Capo Distaccamento, che da poche settimane ha guadagnato la meritata pensione. Ha svolto un grande servizio per la città di Cento, intervenendo insieme a tutti i Vigili del Fuoco di Cento, in situazioni complesse dimostrando grande professionalità e una spiccata sensibilità umana. Valori, questi, forti e saldi che ritrovo in tutto il personale in servizio a Cento, e per questo voglio ribadire a ciascuno di loro il mio e nostro grazie.”

