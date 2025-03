TERRE DEL RENO SCRIVE ALLA REGIONE: il Bosco della Panfilia ha bisogno di interventi straordinari

Dopo aver annunciato in Consiglio Comunale l’intenzione di rivolgersi alla Regione Emilia-Romagna sulla questione del Bosco della Panfilia, il Sindaco di Terre del Reno, Roberto Lodi, ha ora formalmente inviato una lettera al Presidente della Regione, Michele de Pascale, e agli assessorati competenti.



Nella comunicazione, il Sindaco ha ribadito la disponibilità dell’Amministrazione comunale a collaborare per interventi di manutenzione straordinaria e di prevenzione delle calamità naturali nell’area boschiva. Tuttavia, ha evidenziato l’impossibilità per il Comune di farsi carico della gestione ordinaria e straordinaria del Bosco, a causa dei costi e della complessità idraulica dell’area, utilizzata anche come cassa di espansione del fiume Reno.



Già nel 2022 la Regione aveva proposto al Comune di assumere integralmente la gestione dell’area, con l’obbligo di garantire la manutenzione nel tempo. Dopo una serie di interlocuzioni con gli uffici regionali e un’ulteriore richiesta di modifica degli impegni nel febbraio 2023, il Comune non ha ricevuto riscontri concreti.



Durante un recente incontro con il Presidente de Pascale, avvenuto presso la sede della Provincia di Ferrara l’11 marzo, il Sindaco Lodi ha nuovamente sollecitato un confronto per individuare soluzioni sostenibili che consentano interventi di manutenzione senza gravare eccessivamente sulle risorse comunali.



“L’obiettivo del Comune è garantire la salvaguardia del Bosco della Panfilia senza che la gestione diventi un onere insostenibile per le casse pubbliche e la struttura organizzativa comunale. Restiamo disponibili per ulteriori interlocuzioni con la Regione al fine di trovare un accordo che tuteli questo patrimonio naturale e ne garantisca la sicurezza nel tempo”, ha dichiarato il Sindaco Roberto Lodi.



L’Amministrazione comunale attende ora un riscontro ufficiale dalla Regione per poter definire i prossimi passi nella gestione dell’area boschiva.

Mi piace: Mi piace Caricamento...