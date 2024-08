TERRY HENDERSON E’ UN NUOVO GIOCATORE DELLA SELLA CENTO

La stagione della Sella Cento inizia sempre più a prendere forma. Una volta completato il roster, la società potrà concentrarsi esclusivamente sule questioni di campo e prepararsi al meglio alla stagione che la attende. Si parte il 16 agosto, giorno in cui giocatori e staff si ritroveranno per la prima volta alla Baltur Arena, per il raduno ufficiale. Dopo le prime settimane di lavoro, i biancorossi affronteranno le prime sfide di pre season, cercando di aggiungere sempre più intensità e andando a forgiare la chimica di gruppo. Ecco il calendario ufficiale del precampionato della Sella:

Domenica 1.09 vs Ferrara, Baltur Arena.

Nell’attesa che lo storico derby torni nel basket che conta, la Sella apre il precampionato affrontando Ferrara Basket, in un’amichevole di lusso e, con tanta storia al suo interno. A prescindere dalle motivazioni extra, Ferrara è una delle squadre più attrezzate del campionato di Serie B Interregionale e metterà subito alla prova la squadra di coach Di Paolantonio.

Mercoledì 4.09 vs Mestre, Baltur Arena.

A tre giorni di distanza, a Cento arriva Mestre, un altro avversario di alto livello per avvicinarsi all’inizio del campionato. La Gemini viene da un’ottima stagione, conclusasi ai playoff contro Montecatini.

Sabato 7.09 vs Rimini, al RDS Stadium di Rimini

Il calendario prosegue in maniera graduale. La Sella andrà a Rimini ad affrontare una delle avversarie che si ritroverà in campionato. Dopo la molto convincente stagione conclusa ai playoff contro Rieti, Rimini ha dimostrato di voler crescere ancora, grazie ad un mercato di alto livello, su tutti l’ex Trapani Marini.

Venerdì 13.09 vs Forlì per Modena Basket Cup al PalaMadiba; sabato 14.09 finali (1°/2° posto o 3°/4° posto vs vincente/perdente Rimini-Cremona)

Nella cornice del PalaMadiba, situato nelle periferie di Modena, la Sella parteciperà ad un quadrangolare con Forlì, Cremona e Rimini. Un’occasione per testare il lavoro estivo e sbirciare quello di alcune contendenti. Cento affronterà Forlì nella semifinale e una tra Cremona e Rimini il giorno dopo. Forlì viene da una stagione strepitosa, condizionata dagli infortuni nel momento clou del campionato. Il mercato suggerisce i campioni in carica della Coppa Italia LNP come una delle squadre che più puntano a salire, la firma di Demonte Harper è, forse, l’esempio più lampante.

Mercoledì 18.09 vs Udine, Palazzetto dello Sport di Spilimbergo (PN)

Nella provincia di Pordenone, la Benedetto XIV avrà il piacere di affrontare Udine a dieci giorni dall’inizio del campionato. Sarà la prima occasione per salutare Davide Bruttini, che ha lasciato un ottimo ricordo alla Baltur Arena. Udine si è attrezzata per la stagione che verrà, le firme di Hickey e Xavier Johnson ne sono la testimonianza.

Sabato 21.09 vs Rimini, Baltur Arena

Secondo appuntamento della pre season per la Sella contro Rimini (terzo se dovessero incrociarsi nel quadrangolare). Nella passata stagione entrambe hanno ribaltato il fattore campo negli scontri diretti in campionato, vincendo Rimini alla Baltur Arena e Cento al RDS Stadium.

Tutte le partite in casa saranno a porte aperte. Alla Benedetto aspetta un settembre intenso per la Benedetto XIV e culminerà con l’esordio in campionato, domenica 29.09 contro la Libertas Livorno. C’è ancora tempo per iscriversi alla prelazione per l’abbonamento, di seguito il link di riferimento.

