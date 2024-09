Terzo Spicchio della Guida Gambero Rosso per la pizzeria ME a Ferrara – le congratulazione di Fipe Confcommercio

Arriva il Terzo Spicchio della Guida Gambero Rosso per la Pizzeria ME di Michele Mazzanti ed Enrico Colombani. Oggi (25.09) a Napoli, è stato consegnato l’ambito ed alto riconoscimento che pone ME di fatto al top delle pizzerie nel Belpaese: “Un risultato di altissimo livello frutto di un lavoro di squadra – spiega Michele Mazzanti – che abbiamo svolto in un tempo assolutamente ridotto: a partire dal febbraio del 2022 quando è iniziata la nostra avventura gastronomica in via Baluardi. Un traguardo che è stato possibile grazie all’impegno ed al lavoro instancabile di tutto lo staff ed in particolare alla ricerca continua sulle materie prime e sulla loro lavorazione condotte dallo chef Filippo Venturi, con uno sguardo sempre attento alla tradizione ma guardando nel contempo anche all’innovazione” conclude un emozionato Mazzanti. “Un. premio di assoluto prestigio – commenta – il presidente provinciale di Fipe Confcommercio Matteo Musacci – e che conferma in maniera chiara il valore del nostro tessuto imprenditoriale nell’ambito della ristorazione. Complimenti allo staff della Pizzeria ME per l’esempio e la professionalità. Dobbiamo essere tutti orgogliosi di questo premio perché è anche da questi riconoscimenti che si possono avere effetti positivi sui flussi turistici mossi proprio dall’enogastronomia” conclude Musacci che ricopre anche il ruolo di vicepresidente nazionale dei Pubblici Esercizi di Confcommercio.

