CENTO: Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Cento e della Polizia Locale per liberare gli immobili in disuso occupati

I Carabinieri della Compagnia di Cento e la Polizia Locale nella giornata di ieri 23 settembre hanno eseguito un altro controllo di edifici non abitati nel centro cittadino.

Le forze dell’ordine impegnate nei controlli hanno verificato tre immobili in stato di abbandono ed all’interno di uno di essi in via centrale, dove era stata segnalata la presenza di alcuni individui che vi dimoravano arbitrariamente, i Carabinieri e gli agenti della Polizia municipale hanno accertato la presenza di un 56enne straniero, in Italia senza fissa dimora, il quale vi si era introdotto trovando un rifugio di fortuna.

L’immobile è stato quindi liberato e l’uomo deferito alla Procura estense per invasione di edifici e per la permanenza sul territorio nazionale senza titolo.

