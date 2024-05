TOSCA Opera lirica itinerante nei luoghi centesi-giovedì 30 maggio ore 20-Cento

Tutto pronto ormai per l’attesa rappresentazione di “TOSCA-Opera lirica itinerante nei luoghi centesi” che avrà luogo a Cento, –giovedì 30 maggio p.v. alle ore 20- nelcentesimo anniversario dalla morte di Giacomo Puccini, musicista e autore delle opere liriche più importanti tra ‘800 e ‘900.

Per celebrare questo momento e nel contempo per rinfrescare il ricordo di alcuni aneddoti che legano storicamente Cento a due illustri figure dell’epoca (Puccini e Borgatti) ecco che, da Fondazione Teatro G.Borgatti in collaborazione con il Comune di Cento, nasce quindi l’idea di TOSCA “itinerante”.Tosca si è dimostrata essere il titolo ideale per sviluppare questo progetto speciale di esecuzione scenico musicale e di valorizzazione artistica di Cento al tempo stesso. Uno spettacolo itinerante quindi (che si snoderà tra gli interni di Collegiata di S.Biagio e le aree esterne de il Monumento Ai Caduti e Piazzale della Rocca) che consentirà ad ogni spettatore non solo di godere della bellezza del belcanto ma di scoprire Cento, passeggiando e vivendo un centro storico accogliente e ben proteso verso questa iniziativa.La novità di questa esecuzione non sta tanto nell’individuare tre luoghi diversi che rispondano all’idea originale, quanto nel fatto che il pubblico seguirà le tre diverse tappe, spostandosi a piedi tra un luogo e l’altro accompagnato da una guida.

