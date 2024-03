TRA TRENO E STRADE: Dibattito alla Bocciofila il 7 marzo alle 20.30

Foto e video dal cielo per immagini uniche e ad altezza ‘zero’ con droni cinewoop per filmati pieni di adrenalina …



Il futuro dei nostri paesi, delle attività, della crescita passa indubbiamente dalle infrastrutture che la collegano al mondo circostante economico, scolastico e turistico.

Ma in un mondo che sta cambiando molto velocemente, in cui il carovita sta mettendo a dura prove le famiglie ed i cambiamenti climatici ci impongono per forza una riflessione anche su di una transizione ecologica sostenibile bisogna cominciare a ragionare su trasporti diversi.

Giovedì 7 Marzo 2024 dalle ore 20:30 presso la “Bocciofila Centese” parliamo di treni, strade e autostrade con “Elisabetta Giberti” consigliere comunale nel comune di Cento e alcuni rappresentanti del “Coordinamento No Cispadana Autostrada-Si strada a scorrimento veloce”.

Un appuntamento per disegnare il futuro.

