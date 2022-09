Un simbolo un po’ particolare sui manifesti dello sbaracco finalese

Di Marco Cevolani

Il triangolo rosa era il simbolo di stoffa affibbiato sulla casacca degli internati nei campi di concentramento nazisti per omosessualità maschile.

La figura geometrica campeggia sul manifesto dello sbaracco a Finale Emilia. Un errore probabilmente, ricordiamo che i simboli usati all’interno di quei luoghi di morte erano diversi. Il sistema di codifica dei contrassegni serviva a classificare i prigionieri, generalmente in base a gruppi creati sulla base dei motivi dell’arresto. I simboli erano in stoffa, affibbiati sulla divisa.

Sicuramente il comune di Finale Emilia correrà ai ripari.

