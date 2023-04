Uniti per il pronto soccorso, “stiamo lontano da simboli politici strumentali”

È il messaggio lanciato dal Presidente del Consiglio Comunale Matteo Veronesi, al cui appello si sono uniti tanti cittadini componenti della società centese, e tutti i partecipanti al primo presidio che si è tenuto ieri sera chiedono unità e massima collaborazione senza divisioni di parte per salvare il nostro pronto soccorso dal rischio di chiusura.

Quindi da cittadini uniti per il pronto soccorso, vogliamo rispondere immediatamente a questo appello di unità facendo la nostra parte e abbracciando le tante iniziative nate e che stanno nascendo in questi giorni.

Per questo motivo sta partendo una raccolta firme, che ha il chiaro intento di inviare un segnale forte e coeso del nostro territorio a tutela dell’ospedale di Cento, che raccoglie tutti i cittadini sotto lo stesso appello, lontano da simboli e strumentalizzazioni politiche di ogni sorta.

La salute è di tutti e i centesi non sono cittadini di serie B

Marco Pettazzoni Elisabetta Giberti Matteo Veronesi

