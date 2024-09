⚠VIA NUOVA-VIA CANNE: Ancora un grave incidente – due feriti lievi -“serve una rotatoria” – in aggiornamento

“Ennesimo incidente per fortuna non c’è il morto, ho chiesto alle persone coinvolte, nessuno ha visto l’incrocio, manca da luglio dell’anno scorso il lampeggiante di segnalazione pericolo, rotto con la grandinata, per 4 lampadine nel comune di Cento sulla provinciale si rischia di morire, complimenti , questo uno dei motivi delle nostre dimissioni da consultore. “Aggiungo che è inutile vantarsi per aver asfaltato alcuni km di strada, che tutte le amministrazioni hanno sempre fatto, quando poi rischi la morte nel comune di cento su una provinciale, poi se critichi certe situazioni, sono pure permalosi mancano 4 lampadine del lampeggiante da luglio dell’anno scorso, dopo la grandinata , si di 4 lampadine stiamo parlando”. E’ questo l’amaro commento di Gunner Maccaferri giunto sul luogo del sinistro. Un incrocio dove non si contano i sinistri anche gravissimi che nel corso degli anni si sono verificati. Per questa vola, pare, non vi siano gravi conseguenze per le persone coinvolte. Per questa volta. Sul posto i carabinieri per i rilievi, oltre all’ambulanza del 118.

Notizia in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...