Via Ugo Bassi: dall’11 settembre si ritorna al vecchio senso di marcia

Di Marco Cevolani

Qualche giorno fa avevamo posto in evidenza, con un (nostro articolo), le forti criticità di avere Via Ugo Bassi a senso unico (da Via XXV Aprile a Via IV Novembre); ora, con un un’ordinanza a firma del comandante della Polizia Locale Fabrizio Balderi a partire dal prossimo 11 settembre in “Via Ugo Bassi nel tratto compreso tra Via Matteotti (lato Via Bologna) a Via XXV Aprile è ripristinata la circolazione stradale originaria, mediante istituzione del senso unico di marcia da Via Matteotti direzione Via XXV Aprile e conseguente senso vietato in Via Ugo Bassi lato Via XXV Aprile. E’ ripristinata la funzionalità della lanterna semaforica di Via Ugo Bassi intersezione con Via XXV Aprile. Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino della viabilità di cui sopra – prosegue l’ordinanza – in sicurezza, dalle ore 8:00 del 11/09/2023 e fino al suo completamento SONO ISTITUITI: un divieto di sosta nel tratto di via Ugo Bassi incrocio via XXV Aprile fino al primo parcheggio in corrispondenza dell’incrocio con viale Jolanda (lato Scuole Pascoli) e un limite di velocità 30 Km/h in tutta l’area interessata dai lavori.

