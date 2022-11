VIGARANO, IL COMUNE SI AGGIUDICA 500 MILA EURO DAI FONDI PNRR ‘LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI’

La scuola materna G. Rodari è un plesso che da tempo necessita di interventi strutturali mirati ed a tal proposito l’Amministrazione comunale di Vigarano Mainarda ha candidato ai fondi del PNRR – ‘la scuola per l’Italia di domani’ – il progetto ‘ampliamento edificio scuola materna’ e si aggiudica così 500 mila euro da investire nella struttura scolastica. “Continuiamo a monitorare i bandi disponibili in modo da candidare più progetti per intercettare le risorse, – spiega il sindaco Davide Bergamini – i fondi PNRR hanno permesso di aggiudicarci questo importante finanziamento per ampliare la scuola materna di Vigarano Mainarda e rendere così più idonei gli spazi. Ringrazio il vicesindaco Mauro Zanella, l’intera giunta e tutti gli uffici che hanno lavorato per permettere questo risultato.” Si prevedono i lavori di ampliamento della struttura per creare una nuova area per attività e/o dormitorio ed una nuova area da adibire a sezione primavera. Si unisce l’assessore all’Istruzione Daniela Patroncini: “Un lavoro di squadra che ha prodotto un esito molto positivo. Sin da subito abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla scuola d’infanzia ed oggi siamo molto soddisfatti di riuscire a permettere l’esecuzione degli interventi e rispondere alle esigenze delle famiglie vigaranesi, garantendo il benessere dei bambini che è di primaria importantanza.” Alle polemiche avanzate in merito alla questione ‘scuola materna’ il sindaco Bergamini ribadisce: “Questa la nostra risposta alle critiche infondate ed all’atteggiamento poco costruttivo del segretario del Pd locale. Noi proseguiamo lavorando ogni giorno per il bene e nell’interesse dei cittadini.”

