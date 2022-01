VIGARANO, PALESTRA COMUNALE PASOLINI: LA GIUNTA BERGAMINI DELIBERA LA CANDIDATURA DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENERE LE RISORSE DEL PNRR. IL SINDACO: ”RESTITUIAMO LO SPAZIO AI GIOVANI IN TOTALE SICUREZZA”

“Una struttura sportiva che da tempo necessità di interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento, come la sostituzione della pavimentazione e della copertura in fibroamianto – spiega il sindaco Bergamini con delega allo sport – auspichiamo, attraverso questo progetto, di ottenere le risorse derivanti dal PNRR ed intervenire appena possibile per l’adeguamento della struttura stessa.” Così il sindaco Bergamini commenta la candidatura del progetto di manutenzione straordinaria, deliberata in giunta. Un intervento che rientra tra le opere candidabili nell’ambito delle misure PNRR disposte dal DM n. 343/2021, per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi alla costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di palestre o aree sportive all’aperto con riferimento a edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione.

“Stiamo analizzando tutti i settori in cui è possibile far rientrare alcuni progetti per l’ottenimento dei fondi del PNRR, soprattuto nell’ambito della sicurezza e della sanità che sono aspetti fondamentali per tutti noi.”

L’intervento necessità di una spesa complessiva di 240.328 euro.

