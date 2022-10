🛑👉VM: Quale futuro? areacentese lancia una proposta a sostegno del comparto industriale e del patrimonio di maestranze

Il futuro dell’automotive a Cento sembrerebbe segnato da scelte industriali che potrebbero, nel breve-medio periodo penalizzare il comparto dell’ex VM Motori ora FCA di Cento.

la Redazione di areacentese ha pensato di lanciare una proposta a tutto il Comparto Industriale, artigianale e terziario del territorio centese ed oltre, per capire se, e quanti, imprenditori sarebbero disposti ad effettuare eventuali assunzioni di personale che dovesse perdere il posto di lavoro in VM.

In questa pagina saranno raccolte le adesioni di quelle Imprese che si mettono a disposizione per valutare assunzioni: dai quadri alle più diverse specialità.

👉Sarà sufficiente inviare alla nostra Redazione una mail con la scritta “siamo disponibili ad eventuale colloquio al fine di assunzione” unitamente al Logo dell’Azienda e dal referente.

🛑Tutte le Aziende aderenti alla nostra proposta saranno pubblicate in questa pagina di libera consultazione, così da offrire uno spazio virtuale dove domanda e offerta possono trovare il modo di mettersi autonomamente in contatto. 👉Inviateci logo e mail a redazione@areacentese.com

QUI DI SEGUITO LE AZIENDE CHE HANNO ADERITO ALLA NOSTRA INIZIATIVA

Unicomgroup s.p.a. Via dell’Industria CASUMARO FE – www.unicomgroup.eu

MAIL IN REDAZIONE

“Salve con la presente sono a chiedere se la notizia riguardante Vm potete espanderla anche in Veneto Vi dico questo perché ci sono molti Veneti attualmente in Vm

Inoltre mi voglio congratularmi per questa bellissima iniziativa

Colgo l occasione di salutarvi e in attesa di una risposta anche se negativa distinti saluti”

Mi piace: Mi piace Caricamento...