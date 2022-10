CENTO COMUNITÀ Per un modello di Comunità Energetica Rinnovabile

Nello scenario di crisi energetica attuale, contrastare la povertà energetica, tutelare la qualità

dell’ambiente e migliorare le condizioni di vita economica e sociale dei cittadini sono gli

obiettivi da realizzare per mettere in atto una giusta ed equa transizione energetica, non

solo attraverso politiche comunitarie, ma a partire da concrete iniziative locali che palesino il

ruolo fondamentale svolto dai Comuni nel complesso processo di decarbonizzazione del

Paese.

Il progetto Cento Comunità – promosso dal Comune di Cento in collaborazione con

l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS), Energy Intelligence, con il contributo

della Regione Emilia-Romagna – ha come obiettivo l’avvio di un percorso di co-progettazione

con le imprese produttive del territorio e associazioni di categoria, finalizzato alla

realizzazione di un modello di CER (Comunità Energetica Rinnovabile) replicabile, che

offra ai cittadini la possibilità di consumare in loco l’energia elettrica prodotta da un impianto

di generazione da fonte rinnovabile locale per far fronte ai propri fabbisogni energetici.

Le imprese che vorranno partecipare al progetto, aderendo con una manifestazione di

interesse, svolgeranno un ruolo da apripista nel processo di innovazione del territorio

centese, contribuendo attivamente ad innovare il modello complessivo su cui si basano

produzione, distribuzione e approvvigionamento di energia, generando economie locali a

basse emissioni di carbonio.

Il progetto, dunque, muove alla partecipazione attiva dei cittadini e all’impegno pubblico

degli attori del territorio, in un’ottica di definizione di quei principi di cittadinanza

energetica che trasformano i consumatori passivi in co-produttori e gestori attivi e le

opinioni dei cittadini in istruzioni che orientano le decisioni dei policy maker



Il percorso di co-progettazione avrà come obiettivo aggregare e consolidare il gruppo di

aziende e stakeholder che contribuirà a definire il modello di comunità energetica da

sperimentare sul territorio, sviluppato in coerenza con le aspirazioni ambientali sociali ed

economiche degli attori, incluso il Comune di Cento, le aziende coinvolte, le associazioni di

categoria.

Attraverso cinque incontri (realizzati tra il 2022 e il 2023), il gruppo di lavoro coordinato da

AESS, sarà introdotto al progetto e al contesto delle CER (1º incontro), per poi essere guidato

nella:

Oltre al supporto durante le attività laboratoriali, Energy Intelligence si occuperà della

modellazione energetica della CER e curerà lo studio di fattibilità.

Il percorso si concluderà con una conferenza pubblica, durante la quale saranno restituiti

alla cittadinanza i risultati del progetto e il modello di CER messo a punto dal gruppo di

lavoro (5° incontro).

Ai benefici economici e ambientali del progetto, derivanti dall’implementazione futura del

modello di CER e dalla sua replicabilità, si sommano quelli educativi e sociali legati

all’accrescimento di consapevolezza, tra cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche, del

ruolo da protagonisti che possono assumere in quello che sarà il futuro settore elettro-

energetico italiano ed europeo.

