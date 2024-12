“Waiting for Christmas“, IL NATALE AL PICCOLO TEATRO BORSELLI – video sul canale youtube

Grande successo per il concerto di Natale dell’Orchestra Giovanile Centese tenutosi domenica pomeriggio presso il Piccolo Teatro Borselli. L’orchestra, nata da un’iniziativa del direttore Alessio Alberghini della scuola di musica “Fra le quinte”, ha deliziato il numeroso pubblico tramite un percorso sonoro in cui la speranza ha fatto da filo conduttore, il quale si è concluso con il celebre medley di Leroy Anderson dei più noti brani natalizi, A Christmas Festival.

Il direttore Alessio Alberghini si è detto soddisfatto dell’esecuzione: “arriviamo da tre giorni consecutivi di concerti, il primo nella chiesa di San Michele Arcangelo ad Argelato e il secondo nella Basilica di San Biagio a Cento. Abbiamo deciso di riproporlo anche al Piccolo Teatro Borselli nonostante qui ci si espone a tutte le difficoltà per via dell’acustica ma i ragazzi si sono fatti trovare pronti e sono stati bravi. Teniamo molto al progetto dell’orchestra che secondo noi è uno specchio della società, in cui ognuno ha il suo ruolo e se viene a mancare anche solo una “vite” non vi è più armonia. È importante che fin da piccoli i ragazzi entrino a far parte di un’orchestra e siamo molto contenti di esserne riusciti a fondare anche una “junior” che si è esibita domenica mattina, e ora vanta 40 piccoli musicisti. Secondo noi suonare in orchestra, seppur impegnativo, dovrebbe essere il fiore all’occhiello di ogni scuola di musica perché riesce a dare ai ragazzi tantissimo, è un importante momento di confronto. Il periodo natalizio è sempre un bel momento per mettersi alla prova e anche per avvicinarsi alla comunità che ci circonda”.

Molto entusiasta anche la Dottoressa Marina Malagodi, Presidentessa dell’Asilo Giordani e del Piccolo Teatro Borselli: “questo teatro è un gioiello della città di Cento. La ristrutturazione avvenuta nel 2013 grazie alla Cassa di Risparmio di Cento e la Fondazione dello stesso ente, ha fatto sì che il teatro si presti perfettamente all’ascolto della musica e grazie a degli sponsor che ci aiutano a coprire gli elevati costi di gestione riusciamo a proporre concerti emozionanti come quello di questa sera. Il Teatro Borselli è in costante rinnovo: stiamo sostituendo le poltrone grazie ad una raccolta fondi che ha dimostrato la sensibilità della cittadinanza nei confronti di questo teatro. Speriamo di riuscire a proporre sempre più concerti visto che possiamo contare sulla collaborazione con la scuola di musica Fra le quinte, che da un anno a questa parte si trova al primo piano dell’Asilo Giordani, formata da persone e musicisti straordinari”.

Matteo Obinu intervista Marina Malagodi

