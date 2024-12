LE OPERE DI ESTER ALBERGHINI SONO ‘ONLINE’

Da oggi è possibile ammirare sul sito della Galleria Vittorio Cevolani (www.galleriavittoriocevolani.it) alcune delle opere di Ester Alberghini, che ha recentemente illustrato l’opera prima di Samuele Masarati “O2, una storia vera” presentato al Circolo Ugo Bassi di Cento.Ester Alberghini, classe ‘89, diplomata in “Organo e Composizione Organistica” e laureata in “Lingue e Letterature straniere”, lavora come insegnante di educazione musicale e pianoforte. Nipote d’arte, fin da bambina si è cimentata nella pittura e nel disegno, tant’è che all’età di vent’anni ha iniziato a perfezionare la sua tecnica pittorica, creando un suo stile personale. Le sue opere nascono da riflessioni su tematiche psicologiche, filosofiche, morali, naturalistiche, che cerca di materializzare mettendo in relazione tra loro immagini che nella realtà non sembrerebbero avere un nesso.

Il suo intento è quello di spingere l’osservatore ad andare oltre la pura e semplice raffigurazione realistica, e di andare oltre al contesto straniante che a volte ricrea, come ad esempio farfalle in gabbia o uccellini che percorrono un labirinto.

Lo scopo delle sue opere è quello di coinvolgere l’osservatore in una riflessione, attraverso associazioni di immagini che usa in modo simbolico, come per esempio la farfalla, elemento ricorrente, che adopera per simboleggiare la bellezza ma anche la fragilità umana e della vita che è effimera. https://www.galleriavittoriocevolani.it/l/una-farfalla-in-gabbia-di-ester-alberghini/

