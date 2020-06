FERRARA: notte ‘movimentata’, gli interventi dei carabinieri

Visite: 173

La notte appena trascorsa a Ferrara è stata un po movimentata.

Alle 01.00 circa i carabinieri sono intervenuti un via Felisatti per una lite nel giardino di fronte al grattacielo B ove è stata trovata solo una persona con una ferita non grave da taglio al braccio, mediata da personale del 118.

Alle 02.30 circa altro intervento dei militari in piazza Ariostea per degli schiamazzi, i giovani sono stati fatti allontanare e la pattuglia dei cc ha fatto una sosta sul posto.

Alle 03.30 è stata segnalata sul 112 una rissa in piazza Travaglio tra una decina di persone, quando i carabinieri sono giunti sul posto i litiganti si erano già allontanati.

Alle 04.30 veniva richiesto un intervento in via Voltapaletto perché ignoti avevamo fatto esplodere un petardo all’interno di un tombino, la pattuglia provvedeva a far mettere in sicurezza il posto.

repertorio

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.

Clicca su questo link

per effettuare una donazione, grazie! https://www.gofundme.com/f/sostieni-areacentese-giornale-online-di-cento