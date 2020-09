Pieve di Cento: mercoledì 2 alle 21 Presentazione pubblica del progetto della Nuova Biblioteca-Pinacoteca

Visite: 112

Martedì 2 settembre nel Cortile della Rocca

Mercoledì 2 settembre, alle ore 21.00, vi aspettiamo nel Cortile della Rocca per la presentazione della nuova biblioteca-pinacoteca “Le scuole”.

Sarà un momento importantissimo, una preziosissima tappa in più nel percorso che ci sta accompagnando all’inaugurazione, durante il quale, questo spazio della cultura, verrà raccontato proprio da chi se ne sta prendendo cura per riconsegnarlo alla città in una forma nuova e bellissima.Interverranno:Luca Borsari, sindaco di Pieve di CentoVirginio Merola, sindaco della Città Metropolitana di BolognaBelinda Gottardi Sindaca di Castel Maggiore e delegata alla cultura dell’Unione Reno GallieraFrancesca Tassinari, assessore alla valorizzazione museale di Pieve di CentoGraziano Campanini, curatore dell’allestimentoDaniela Vecchi, responsabile Biblioteca Comunale di Pieve di CentoStudio TASCA/CHIALAB, progettisti

Chiude la serata Mauro Felicori, assessore regionale alla cultura

Modera Federico Taddia

In caso di pioggia l’evento si terrà presso il Grand Hotel Bologna Pieve di Cento.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.