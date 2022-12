⚠⚠ Casumaro: Muore in casa asfissiata dal gas – La donna, 64 anni, abitava in via Correggio

Ieri mattina una donna di 64 anni è stata trovata senza vita nella sua casa di via Correggio a Casumaro. L’allarme è stato dato dall’affittuario che ha trovato l’inquilina priva di conoscenza, dopo che non aveva avuto suo notizie. L’uomo aveva provato a entrare con la chiavi in suo possesso, ma le chiavi erano rimaste nella toppa, all’interno, ed è stato necessario rompere un vetro per entrare. Purtroppo per la donna non c’era più nulla da fare. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco di Cento e i carabinieri di Casumaro. Secondo i primi accertamenti il gas proveniva dai fornelli della cucina, trovati aperti con una pentola sopra ma con il gas spento. La salma è stata messa a disposizione della famiglia.

