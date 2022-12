⚠FISCAGLIA: Incidente stradale mortale, scontro frontale sulla SP68

Nella tarda serata di ieri giovedì primo dicembre 2022, lungo la SP68 nel Comune di Fiscaglia (Fe), località Migliaro, si è verificato un grave sinistro stradale che ha avuto come conseguenza la morte di un 27enne di Codigoro (Fe) ed il ferimento di altre tre persone. L’incidente ha visto lo scontro frontale tra una BMW 320, condotta da un ventenne del luogo, ed una Ford Puma, condotta dal 27enne codigorese, col quale viaggiavano anche altri due passeggeri. Nell’impatto tra i due veicoli il conducente della Puma è deceduto sul colpo, il conducente della BMW ha riportato gravi lesioni ed è stato trasferito all’Ospedale Maggiore di Bologna, mentre i due passeggeri della Ford hanno riportato lesioni lievi per le quali sono stati trasportati all’Ospedale di Cona. Sul posto, alle 22:10 circa, sono immediatamente intervenuti i soccorsi sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del 115 che hanno provveduto a liberare i corpi dei due conducenti e le pattuglie delle Stazioni dei Carabinieri di Ostellato, Argenta e Migliarino per i rilievi ed accertamenti del caso. Sul fatale incidente stradale indagherà ora la Procura della Repubblica di Ferrara che ha disposto il sequestro dei due autoveicoli e dei cellulari dei conducenti.

