🏀BASKET: IL PREPARTITA DI COACH MECACCI

Coach Mecacci ha così commentato il prepartita della 6° giornata di campionato che vedrà Cento sfidare Cividale domenica 6 novembre alla Milwaukee Dinelli Arena.

“In settimana abbiamo lavorato su quello che ha funzionato meno nella partita con Ferrara e sul nostro percorso di crescita perché quando ci sono le settimane lunghe come questa, al di là di permetterci di far tirar del fiato a qualche giocatore che non è perfettamente al 100%, si produce materiale per migliorare sia in attacco che in difesa.

In questa partita ci sono tante chiavi: Cividale gioca con grande fiducia e questo è merito sicuramente della chimica che ha il roster, ci sono tanti dei protagonisti della promozione dello scorso anno, i giocatori nuovi come Nikolic e Dell’Agnello si sono già ben integrati in questo sistema. Cividale ha fatto una scelta coraggiosa, che però sta pagando, cioè quella di mantenere Chiera, che ha uno status di giocatore straniero a dispetto del suo passaporto e Pepper che non ha bisogno di presentazioni. È una squadra che fa del movimento e della capacità dei loro lunghi di giocare nelle spaziature sia esterne che nelle mezze posizioni il loro punto di forza; cercano sempre di aprire l’area per le loro penetrazioni, per i loro tagli. Sono una squadra che grazie a questo ha molta fluidità e una distribuzione dei possessi abbastanza regolare. Noi, proprio per caratteristiche di partita, dovremmo cercare di fare tutto quello che non ci è riuscito a Ferrara: tenere il loro uno contro uno. La responsabilità individuale conterà molto all’interno del piano partita, è chiaro che sulle collaborazioni ci saranno delle scelte. All’inizio conterà molto il nostro atteggiamento emotivo sul fatto di non accusare troppi ritardi all’interno del loro gioco.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...