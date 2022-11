👉CENTO: ‘Flop’ delle elezioni delle consulte: bassissima l’affluenza, solo il 9% degli aventi diritto

Di Marco Cevolani

Nella giornata di ieri (12 novembre per chi legge, ndr) si sono svolte nel comune di Cento e nelle sue frazioni le elezioni per il rinnovo delle Consulte Civiche (qui il link al nostro articolo http://www.areacentese.com/elezioni-consulte-istruzioni-per-luso/) e l’affluenza media (almeno stando ai dati provvisori pubblicati sul sito del Comune https://www.comune.cento.fe.it/sites/default/files/risultati_provvisori_consulte.pdf) è stata un tracollo: appena il 9%. Si va dal bassissimo risultato del capoluogo, appena 619 votanti su 14143 elettori (4,38%) al 13,32% di Reno Centese e il dato politico interessante è che l’affluenza è comunque maggiore nelle frazioni rispetto appunto a Cento capoluogo; in ogni caso un risultato che deve far riflettere: la modifica del regolamento delle Consulte e ancora prima, anni fa, l’introduzione dell’elezione diretta dei consultori (prima i consultori venivano nominati dal Consiglio Comunale, ndr) dovevano avvicinare la cittadinanza a questo importante (ma svuotato di ogni reale valenza) istituto democratico, tuttavia, oggi, è evidente che gli elettori hanno ignorato questo appuntamento.

Tutti si sono dati da fare: dal Comune con una importante campagna informativa, la stampa locale che ha più volte ripreso la notizia e gli stessi consultori che sui social si sono “affrontati” con messaggi elettorali degni dei politici più navigati, ma purtroppo non è bastato.

Chissà se la prossima amministrazione rimetterà mano – ancora una volta – alle consulte: per rendere questi organi di democrazia veramente interessanti ci vorrebbe un portafoglio di spesa e soprattutto far sì che il parere da esse espresso, almeno su certe materie, sia vincolante per l’Amministrazione Comunale.

