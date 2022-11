👉OPPORTUNITA’

Si segnala che entro il 15 novembre è possibile partecipare al bando regionale per l’erogazione di contributi per progetti di insediamento e sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali per il biennio 2023-2024. Per esercizi commerciali polifunzionali si intendono gli esercizi che svolgono attività di commercio al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre delle attività aggiuntive previste dal bando, rientranti nelle categorie “attività di tipo commerciale”, “attività di servizio alla collettività e al turista”, “attività integrative a carattere ricettivo”. I contributi concessi saranno a fondo perduto concessi, per un importo massimo di 40.000 euro, pari o inferiore al 60% della spesa ammissibile. Consulta i dettagli sul sito della Città metropolitana di Bologna https://bit.ly/3FSy6Bvdella Regione Emilia-Romagna https://bit.ly/3E8wYZr

Mi piace: Mi piace Caricamento...