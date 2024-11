🛑CENTO: Cade in un tombino al Cimitero di Cento, soccorso dai Vigili del Fuoco

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

Pomeriggio movimentato al Cimitero di Cento. Un uomo, mentre camminava nel porticato interno del Cimitero di Cento, è letteralmente sprofondato in una cripta sotterranea a causa del cedimento di una lastra di marmo che si è spezzata sotto i suoi piedi. All’uomo è toccato un volo in un piccolo baratro di un paio di metri. Immediati i soccorsi allertati dai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri che in quel momento sorvegliavano il cimitero. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del Distaccamento di Cento per recuperare lo sventurato. Sono immediatamente intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno preso in carico il ferito e trasportato al Pronto Soccorso cittadino per gli accertamenti. La messa in sicurezza della tomba è stata affidata ai tecnici di CMV. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale.

