“Un caffè con Elena Ugolini” – Sabato 2 novembre a Cento

Sabato 2 novembre, alle ore 17.00, Elena Ugolini candidata alla presidenza della Regione, torna a Cento per il suo secondo appuntamento in città, in vista delle elezioni ormai alle porte, il 17 e 18 novembre. L’incontro “Un caffè con Elena Ugolini”, si terrà presso la Pasticceria La Farmacia, in Corso del Guercino, 50.

Elena Ugolini con il suo programma elettorale propone un messaggio di cambiamento radicale che mette la persona al centro, spingendo per una nuova visione del servizio sanitario regionale, che sia accessibile e competente; si impegna a supportare chi lavora e chi crea lavoro per dare slancio alle imprese del territorio; propone soluzioni concrete in urbanistica, ambiente e mobilità; e vuole una pubblica amministrazione al servizio del cittadino.

Il prossimo appuntamento si terrà il 6 novembre alle ore 17.30 presso la Sala Estense a Ferrara, dove Elena Ugolini sarà affiancata da tutti i candidati della coalizione che la sostiene.

