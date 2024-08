“10 posti letto persi in Ospedale e tutto tace”: l’affondo di Francesca Caldarone (FDI)

“Ennesima presa in giro?”

E’ ciò che si chiede la battagliera capogruppo in consiglio comunale di FDI Francesca Caldarone che aggiunge:

“Perché il sindaco non mette in atto azioni concrete per salvare il nostro Ospedale anziché fare sfilate con il candidato alla Regione?

La risposta è molto semplice, ha votato a favore del bilancio sulla sanità che prevedeva i tagli anche per Cento senza dirlo ai centesi…

Solo pochi mesi fa, durante la commissione speciale sulla sanità, ho chiesto espressamente ai dirigenti quali fossero le tempistiche del ridimensionamento provvisorio dei 10 posti letto di Cento.

Mi risposero che il taglio era momentaneo, legato al periodo estivo e che sarebbe durato circa 30 giorni.

Sono passati quasi 2 mesi e i posti letto non sono ancora stati ripristinati e intanto cresce la paura dell’ennesima scusa che porterà altri tagli al nostro meraviglioso Ospedale.

Non accetteremo altre scuse legate alla reperibilità del personale, siamo stanchi di essere trattati come cittadini di serie B.

Cento ha un ospedale con reparti con macchinari all’avanguardia, medici ed infermieri d’eccellenza, che tutti ci invidiano e che andrebbero valorizzati, aiutati e supportati con investimenti.

Non possiamo permetterci di perderli a causa si scelte politiche che pian piano ci vogliono togliere tutto.

Il sindaco – chiosa Caldarone -, doveva sbattere i pugni sul tavolo anziché essere prono al PD e a Bonaccini, accettando i tagli per Cento!”

