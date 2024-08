COMACCHIO – LIDI: due arresti durante la notte tra sabato e domenica della settimana ferragostana

Nottata particolarmente movimentata quella tra sabato e domenica scorsa che ha visto impegnati su più fronti i Carabinieri della Compagnia di Comacchio.

In un primo episodio i miliari dell’Aliquota Radiomobile di Comacchio e della Stazione CC di Porto Garibaldi sono intervenuti presso una struttura alberghiera di Lido degli Estensi in ausilio a personale del 118 per un soggetto in stato di agitazione. Giunti sul posto, dopo avere tentato di convincere l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta ad abuso di alcolici, a salire in ambulanza e ad affidarsi alle cure dei sanitari, sono stati di contro ripetutamente ingiuriati, minacciati ed infine tre militari sono stati strattonati e colpiti con colpi alle braccia ed al volto dalla furia dello stesso. L’uomo, un 53enne modenese, è stato quindi arrestato per minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni personali.

Dopo essere stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Delta di Lagosanto, l’arrestato, tenuto conto anche del suo stato di incesuratezza, è stato liberato dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Ferrara non dovendo richiedere nei suoi confronti l’adozione di misure cautelari. Nella stessa giornata è stato dimesso dall’ospedale, mentre i tre militari contusi sono stati visitati avendo riportato lesioni guaribili in cinque giorni.

In un secondo episodio avvenuto a Lido di Spina, i carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi sono intervenuti presso una nota discoteca del posto dove personale della sicurezza aveva segnalato un giovane in atteggiamento sospetto. Fermato ed identificato dai militari intervenuti è stato trovato in possesso di ben 14 pastiche di MDMA (la nota droga dello sballo meglio conosciuta come “Ecstasy”), di una dosa di amfetamina, alcune dosi di hashish e oltre 200 euro in contanti.

Il giovane, un 20enne di origini straniere da qualche anno residente a Ferrara, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di droga e, al termine delle procedure, liberato su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Ferrara non dovendo richiedere nei suoi confronti l’adozione di misure cautelari.

PORTUENSE: continuano i controlli straordinari dei Carabinieri: denunce, sanzioni amministrative e segnalazioni.

I Carabinieri della Compagnia di Portomaggiore, coadiuvati dai colleghi delle Stazioni Carabinieri dipendenti, hanno dato corso a servizi straordinari di controllo del territorio, effettuati durante la settimana del ferragosto, finalizzati a prevenire eventuali turbative dell’ordine pubblico legate alla c.d. “movida”, a contrastare i reati in materia di stupefacenti ed i reati in genere.

Questa volta i militari si sono concentrati nei comuni di Portomaggiore, Argenta e Fiscaglia dove hanno eseguito accurati controlli a carico di 25 esercizi commerciali, 25 a persone sottoposte agli arresti domiciliari, 330 persone ritenute di interesse operativo, 150 veicoli ed elevate n.10 sanzioni amministrative per violazioni C.d.s..

Il bilancio è di 8 persone denunciate all’Autorità giudiziaria: tre italiani sono stati trovati alla guida in stato di ebbrezza pari rispettivamente a 2,50 Gl, 1,27 Gl e 1,12 Gl (patenti di guida ritirate); un cittadino straniero non ottemperante all’ordine del Questore di Ferrara di lasciare lo Stato italiano, altri due cittadini stranieri sono risultati irregolari sul territorio nazionale, un italiano è stato denunciato per ricettazione in quanto trovato alla guida di un’autovettura risultata oggetto di furto a Ferrara ed un uomo dell’est Europa per essersi rifiutato, alla guida di autoveicolo, di sottoporsi alla prova dell’alcool test. Nel corso dello stesso servizio, i Carabinieri della Compagnia portuense hanno segnalato alla Prefettura di Ferrara nr. 5 persone per detenzione di sostanze stupefacenti del tipo Hashish per uso personale, elevata una sanzione amministrativa per guida in stato di ebbrezza con tasso pari a 0,69 Gl. (patente ritirata) ed una pecuniaria di € 102,00 ad un italiano per ubriachezza molesta.

I Carabinieri fanno sapere che i servizi straordinari di controllo nel territorio portuense, come nel resto della provincia, continueranno nelle prossime settimane.

