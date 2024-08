Lido di Savio (RA): ‘Macio’ travolge e vince nella Village Cup

Massimo Cremonini detto Macio torna Lido di Savio, questa volta all hotel Classic. Come ogni anno il martedì di tutte le settimane si gioca la Village Cup e Macio é il capitano della squadra del Classic. Nella prima partita hanno battuto la squadra del Primula molta facilmente con il risultato di 11-3. Ai quarti di finale hanno incontrato la squadra Cappuccino e grazie alla carica e alla grinta del loro Coach sono riusciti a vincere 12-10. Il percorso del Classic si è concluso in semifinale quando hanno trovato i campioni in carica del Bagno Scogliere e dove ne sono usciti sconfitti 10-12, a nulla è servita la carica di Macio ma resta comunque fantastica la cavalcata del Classic.

