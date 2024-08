440esima Fiera di Cento 2024: dal 4 all’8 Settembre 2024 – Ecco il Programma del Settembre Centese

La storica Fiera Campionaria di Cento torna per la sua 440ª edizione, pronta a stupire con un evento che unisce tradizione e innovazione. Dal 4 all’8 settembre 2024, il cuore pulsante della città si trasformerà in un palcoscenico di esperienze uniche, pensate per tutte le età e per tutti i gusti. Un viaggio attraverso sapori, colori, suoni e attività che raccontano l’anima del territorio e proiettano la Fiera verso un futuro sempre più dinamico e coinvolgente.

Un’Esperienza da Vivere: Le Aree Tematiche della Fiera

La Fiera di Cento è molto più di una semplice esposizione. È un evento che celebra la cultura, l’artigianato, l’innovazione e il gusto locale, con un programma ricco di eventi e attrazioni che si snodano lungo il Corso del Guercino e le aree limitrofe.

Area “Costruendo il Carnevale”

Scoprite la magia del Carnevale in un’area completamente dedicata all’arte della cartapesta e alla costruzione dei carri allegorici. Ogni sera, Via Provenzale e Via Cremonino si trasformano in un laboratorio a cielo aperto dove grandi e piccini possono immergersi nel mondo dei maestri cartapestai. Dal Tavolo dei Bozzetti Carnevaleschi fino al Regno di Cartapesta, questa sezione offre attività creative che renderanno indimenticabile ogni momento passato in Fiera.

Area Tradizione e Gusto del Territorio

Un viaggio sensoriale alla scoperta dei sapori autentici e delle tradizioni culinarie del territorio. In Via Matteotti, i visitatori potranno partecipare a laboratori pratici e acquistare prodotti a km 0 direttamente dai produttori locali. Un’occasione unica per riscoprire il piacere di mangiare bene e sostenere la filiera corta, con un occhio di riguardo all’artigianato tradizionale, che espone opere uniche e preziose.

Street Food e Corti dei Sapori

Il gusto continua in Via Bonzagni, dove lo Street Food offre un’ampia selezione di prelibatezze per ogni palato, mentre le Corti dei Sapori, situate in Piazzale Lambertini e Piazzale della Rocca, offrono un’esperienza culinaria immersiva, con ristoranti temporanei e stand gastronomici pronti a deliziare i visitatori.

Esposizioni, Giochi e Mostre

Il Corso del Guercino si animerà con l’Esposizione Commerciale, dove oltre 80 espositori presenteranno prodotti artigianali, agroalimentari e servizi.

In Piazza del Guercino prenderanno vita le principali attività istituzionali e un’area dedicata al divertimento dei più piccoli. In questa storica piazza, i gazebo istituzionali ospiteranno rappresentanti del Comune, della Fondazione Teatro, delle Forze dell’Ordine e delle Associazioni di Categoria, creando un punto di riferimento centrale per il pubblico.

Accanto a quest’area, i più piccoli potranno godere di un’AREA BIMBI GRATUITA, pensata per offrire momenti di gioco e intrattenimento sicuro mentre i genitori esplorano la fiera.

Non mancherà un tocco di prestigio e storia automobilistica: lungo la direttrice di Corso del Guercino, lato portici, la SCUDERIA FERRARI CLUB CENTO esporrà una straordinaria collezione di auto d’epoca dei propri soci. Un’occasione unica per ammirare da vicino veri e propri gioielli su quattro ruote, che renderanno ancora più speciale la visita alla fiera.

Zone Sport e Movimento

Per chi ama l’attività fisica e il divertimento all’aria aperta, la Fiera offre spazi dedicati allo sport e al benessere. Dalle sessioni di yoga all’aperto alle sfide di basket, passando per la danza moderna e l’hip-hop, queste zone, sparse lungo il percorso della fiera, invitano tutti a muoversi, sperimentare nuove discipline e divertirsi.

Programma Settembre Centese

Lunedì 2 settembre 2024:

21:00: “Diversamente artisti” a cura di Fondazione Zanandrea, in collaborazione con “Fra le Quinte”, scuola di musica centese

Martedì 3 settembre 2024:

21:00: “Soundtrack – la musica del cinema” Orchestra Scolastica I.C. “Ferruccio Lamborghini”

Mercoledì 4 settembre 2024:

19:00: Inaugurazione Fiera di Cento

20:00: Christian Apicella e Filippo Pasquali Pop Rock Acoustic Duo

21:30: Psycho Muse Italian Tribute in collaborazione con Associazione Valentina

Giovedì 5 settembre 2024:

21:30: Andrea Vasumi: Togliti le mutande che ti devo parlare

23:00: Filippo Melloni DJ Set a cura del Tavolo dei Giovani

Venerdì 6 settembre 2024:

20:00 – 21:00: Esibizione a cura di Mondo del Ballo, Direttore tecnico Andrea Guizzardi

21:30: Antonio Casanova: ONE MAGICIAN SHOW

23:00: Zizza e Bonazzi DJ Set a cura del Tavolo dei Giovani

Sabato 7 settembre 2024:

20:00: Guercino Band della Scuola di Musica della Banda G.Verdi di Cento

21:00: Presentazione Bozzetti del Carnevale a cura di Cento Carnevale d’Europa

23:00: Federico Balboni DJ Set a cura del Tavolo dei Giovani

Domenica 8 settembre 2024:

18:00: “Sulle ali della Fantasia” a cura di Recicantabuum

19:45: “Colori in Libertà” – Premiazione da parte di AVIS Cento

20:30: Presentazione della Benedetto XIV Basket

21:30: Giorgio Comaschi: “Commendator Paradiso”

23:00: DJ Set a cura del Tavolo dei Giovani

Lunedì 9 settembre 2024:

19:00: “Peter from Ibiza” a cura di ASD 100 Cityballet

Martedì 10 settembre 2024:

21:30: Musica dance, revival, hit del passato e del momento by LeDueEmme Group

Mercoledì 11 settembre 2024:

18:30: Catalogo scuole che promuovono salute – AUSL Ferrara

21:30: Fuori Controllo Live 360 Party Band

Giovedì 12 settembre 2024:

21:30: Band Jackie Rose

Venerdì 13 settembre 2024:

21:30: Veros Simil (Tributo a Eros Ramazzotti) a cura di Peppe Eros

23:00: Poløndo DJ Set a cura del Tavolo dei Giovani

Sabato 14 settembre 2024:

21:30: “Motown – Il mito il sound Hitsville la storia della Motown”. Concerto delle band della scuola di musica Fra le Quinte

23:00: Kabukimono DJ Set a cura del Tavolo dei Giovani

Sostenibilità e Innovazione

La Fiera di Cento non è solo tradizione, ma anche un evento proiettato nel futuro. Grazie all’impegno di Pirene Srl, il concessionario, la Fiera punta a ridurre il suo impatto ambientale, rispettando gli standard ISO 14001 e ISO 20121. L’evento è progettato per essere sostenibile e inclusivo, promuovendo pratiche ecologiche e coinvolgendo attivamente la comunità locale.

