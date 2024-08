Centese Calcio: Pronto il Debutto Casalingo al G&G Stadium

Domani alle 17.00, la Centese Calcio inaugurerà il nuovo campionato di Promozione con il debutto casalingo al G&G Stadium. Le due squadre, già affrontatesi in Coppa con esito favorevole ai guerciniani, si presentano al completo e pronte a lottare per i primi 3 punti della stagione.

Sarà un pomeriggio lungo, che inizierà già alle 13.30 con un momento di festa organizzato dai tifosi e dalla comunità bianco-azzurra. Si prevede un grande afflusso di pubblico, con l’entusiasmo che accompagna il ritorno del campionato che riporta a Cento la Terna arbitrale.

Sarà anche l’occasione per sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2024-2025: la campagna ha già quasi raggiunto l’obiettivo delle 200 tessere e potrebbe superarlo proprio domani.

Appuntamento quindi alle ore 13.30 al G&G Stadium, per l’ inizio della nuova stagione biancoazzurra.

