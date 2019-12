Terre del Reno – Proroga di 5 anni della Convenzione con Acer

Visite: 57

Nel prossimo Consiglio Comunale, che si terrà mercoledì 18 dicembre alle ore 18.30 in sala Consiliare a Mirabello, uno dei punti all’Ordine del Giorno sarà la “Proroga della convenzione tra il Comune di Terre del Reno e l’Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) della Provincia di Ferrara, per la gestione degli immobili ERP di proprietà comunale e la fornitura dei servizi correlati”.

“Siamo soddisfatti – ha dichiarato il Vicesindaco Filippo Marvelli – della gestione di ACER dei nostri immobili popolari. Di conseguenza, a fronte di questa nostra collaborazione costruttiva e soddisfacente, rinnoviamo per altri 5 anni la convenzione”.

Si approfitterà di questa occasione per inserire 5 nuovi alloggi nel patrimonio del Comune di Terre del Reno, tutti siti a Mirabello. Nei mesi scorsi è stato fatto un bando per verificare se nell’area del cratere del terremoto ci fossero soggetti interessati e con le caratteristiche idonee per poter richiedere l’occupazione di questi alloggi. Non essendoci stato riscontro, il Comune è ora nelle condizioni di poter inserire questi alloggi nel proprio patrimonio di case popolari, che da 50 passano ora a 55 totali dislocate sul territorio.

“Le nostre liste d’attesa – conclude Marvelli – sono piuttosto corte se paragonate alla media provinciale. Non possiamo che esserne contenti. La vicinanza a chi ne ha bisogno è per noi motivo di soddisfazione e collaborare con ACER è sempre stato determinante per venire incontro alle esigenze di questi cittadini”.